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Иран выполняет Конвенцию о запрещении химоружия — МИД РФ

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Иран выполняет Конвенцию о запрещении химоружия — МИД РФ

Москва, 19 ноября. Иран выполняет в полном объеме Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, сообщения о намерении обвинить Иран в нарушении договора КЗХО неудивительны в преддверие острых дискуссий в Гааге между государствами-участниками КЗХО.

«Мы абсолютно уверены, что Иран, как и в случае с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, в полном объеме и без каких бы то ни было отклонений от требований данного документа выполняет КЗХО», — подчеркнул Рябков.

Ранее США вышли из соглашения по иранской ядерной программе и возобновили санкции против Тегерана.

Автор: Денис Коробейников
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