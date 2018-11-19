Мгновенно и без страданий: аргентинскую субмарину погубили шторм и водород

17 ноября в Twitter аргентинских военно-морских сил появилась историческая запись.

«Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования объекта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью необитаемого подводного аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки San Juan», — гласил твит.

Таким образом, пропавшая без вести почти ровно год назад, 15 ноября 2017 года, аргентинская дизель-электрическая подводная лодка S-42 San Juan наконец-то была найдена. 18 ноября 2018 года в память о ее погибшем экипаже над всей Аргентиной прозвучали гудки и сирены.

«Аргентинка» немецкого происхождения

Что собой представляла погибшая субмарина?

S-42 San Juan — аргентинская дизель-электрическая подводная лодка проекта TR-1700, 18 марта 1982 года заложенная в германском Эмдене и 19 ноября 1985 года вошедшая в состав Armada de la República Argentina.

Длина подводной лодки составляла 66 метров, ширина — 7,7 метра, полное подводное водоизмещение — 2264 тонн, предельная глубина погружения — 300 метров, максимальная скорость надводного/подводного хода — 15/25 узлов, автономность плавания — 30 суток, вооружение — 6 носовых торпедных аппаратов и 22 торпеды.

При каких же обстоятельствах погиб San Juan?

13 ноября 2017 года лодка покинула Ушуаю и начала межбазовый переход к пункту своего постоянного базирования в Мар-дель-Плате. Торпеды на борту субмарины в этот момент отсутствовали, что позволило San Juan принять на борт 44 человека, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик.

Командовал лодкой капитан 2 ранга (capitan de fragata) Педро Мартин Фернандес — опытный моряк, отличный семьянин и отец троих детей. Согласно плану перехода, лодка должна была добраться до Мар-дель-Платы 20-го или 21 ноября.

15 ноября в 7:30 субмарина сообщила по радио о том, что продолжает переход к пункту своего постоянного базирования, следуя курсом 015 градусов и имея ход 5 узлов. В момент радиоконтакта San Juan, по информации ВМС Аргентины, находился в 240 милях на северо-восток от Пуэрто-Десеадо на траверзе залива Сан-Хорхе.

К сожалению, радиосеанс утром 15 ноября оказался для San Juan последним. Больше суток после этого командование ВМС Аргентины не пыталось активно восстановить контакт с лодкой, считая, что субмарина пропускает сеансы связи из-за плохих метеоусловий. Лишь с рассветом 16 ноября первые два самолета были отправлены в предполагаемый район нахождения San Juan.

Поскольку ни обнаружить лодку, ни выйти с ней на связь они не смогли, во второй половине четверга к точке последнего контакта с субмариной двинулись аргентинские эсминец и два корвета. Но и их попытки обнаружить лодку не увенчались успехом.

17 ноября ВМС Аргентины были вынуждены официально признать факт утери связи с San Juan и приступить к организации у берегов Патагонии широкомасштабной поисково-спасательной операции. Последняя, благодаря немедленно последовавшим предложениям по оказанию помощи со стороны США, Великобритании, Чили, Уругвая, Бразилии и Перу, быстро превратилась в международную.

Начатые с серьезным опозданием поиски первоначально осуществлялись бессистемно. Какую-то упорядоченность они приобрели только ко второй половине 18 ноября, когда в Мар-дель-Плате стараниями начальника местной военно-морской базы контр-адмирала Габриэля Гонсалеса был создан и начал функционировать штаб поисковой операции.

Между тем волнение в районе поисков усиливалось, что самым негативным образом сказывалось на эффективности поисковых мероприятий. Однако, несмотря на шести-, а местами и восьмиметровые волны, к утру 19 ноября 80% поверхности океана в зоне поиска, имеющей общую площадь 43 000 кв. км, было обследовано. Правда, с нулевым результатом.

Вода, замыкание, пожар, взрыв

В последующие дни группировка сил и средств, привлеченных к проведению поисково-спасательной операции, непрерывно росла, включая в себя все новые самолеты, корабли и необитаемые подводные аппараты.

20 ноября представитель аргентинского военно-морского командования Энрике Бальби сообщил, что в поисковых действиях одновременно задействованы уже 14 кораблей и судов, а также до 10 самолетов. Часть этих единиц принадлежала Аргентине, часть — иностранным государствам.

Одновременно, как и следовало ожидать, в медиасфере развернулась жаркая дискуссия о возможных причинах ЧП с San Juan. Большая часть предположений базировалась на озвученном 20 ноября офицером ВМС Аргентины Габриелем Галеасси в эфире телеканала Todo Noticias сообщении о последнем радиодонесении с San Juan.

По словам Галеасси, радиодонесение содержало не только данные о курсе лодки, но и информацию о «незначительных неполадках» в аккумуляторной батарее субмарины. ВМС Аргентины были вынуждены признать, что в последнем радиодонесении Фернандеса действительно говорилось о проблемах.

«Поток морской воды в аккумуляторную яму №3 через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Аккумуляторы в носовой части вышли из строя. В настоящий момент движемся в подводном положении», — говорилось в радиодонесении.

23 ноября всплыли сведения о том, что в районе предполагаемого местонахождения San Juan 15 ноября в 10:31 был зафиксирован «звуковой всплеск», идентифицированный как подводный взрыв.

В совокупности эти факторы сделали версию гибели подлодки из-за пожара и/или взрыва аккумуляторной батареи доминирующей в аргентинской прессе.

В январе 2018 года эту версию дополнила военно-морская разведка США. Согласно докладу американцев, аргентинскую подлодку на глубине 400 метров прикончил взрыв, по мощности приблизительно равный 6 тоннам в тротиловом эквиваленте.

«Корпус (субмарины. — Прим. ФАН) был полностью разрушен за 40 миллисекунд... Данная цифра вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события. Подводники на субмарине погибли мгновенно и без страданий», — отметили американцы в своем документе.

По их оценке, обломки субмарины затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

«Мы благодарны им всем»

Но вернемся в 2017 год. 26 ноября под давлением общественного мнения, неудовлетворенного результатами поисков подлодки, подал в отставку контр-адмирал Габриэль Гонсалес. Позднее лишился своего поста и командующий ВМС Аргентины адмирал Марсело Эдуардо Иполито Срур. 27 ноября аргентинские ВМС сообщили, что причиной взрыва на борту San Juan, вероятно, стала высокая концентрация водорода…

К концу месяца надежды на спасение экипажа подлодки окончательно растаяли. 1 декабря 2017 года аргентинцы приняли решение прекратить спасательную операцию. Поиск же самой субмарины, пусть и с меньшей интенсивностью, был продолжен. Правительство Аргентины пообещало 98 миллионов песо за информацию, которая помогла бы обнаружить подлодку, но эта мера не дала никакого результата, и спустя несколько месяцев вознаграждение отменили.

С 6 декабря 2017 года по 1 апреля 2018 года в поисках San Juan принимал участие российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», оснащенное необитаемыми подводными аппаратами. Также в зону проведения поисковой операции самолетом Ан-124 была доставлена группа специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ РФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

Однако, помощь России тоже не привела к обнаружению подлодки. Как мы знаем, в итоге San Juan удалось обнаружить лишь спустя почти ровно год с момента пропажи субмарины.

Согласно опубликованной информации, американской компании Ocean Infinity удалось найти в районе поисков подлодки неопознанный предмет длиной порядка 60 метров. Поскольку подобных предметов на разных этапах поисковой операции было найдено немало, конкретно этому присвоили номер 24.

Спустя некоторое время к «двадцать четвертому» для его дообследования было направлено норвежское многоцелевое судно Seabed Constructor. Именно оно с помощью необитаемых подводных аппаратов Hugin 16 ноября 2018 года установило, что «объект №24» — это находящиеся в 500 км от берега фрагменты затонувшей на глубине 907 метров аргентинской субмарины.

San Juan оказался очень сильно разрушен. Легкий корпус и ограждение рубки были сорваны с прочного корпуса лодки, который, в свою очередь, буквально развалился на отдельные отсеки. Разброс обломков вокруг отсека, в котором находился центральный пост лодки, составлял 80—100 метров. В стороне от этого месива обломков покоился на дне винт с валопроводом.

В целом эта картина вполне соответствовала как аргентинской версии о гибели лодки из-за взрыва в одной или нескольких аккумуляторных ямах, так и январскому докладу военно-морской разведки США.

Сделаем маленькое отступление.

Увы, отечественный ВМФ после 1945 года не раз терял подводные лодки. Причем как дизель-электрические, так и атомные. Но, насколько известно, ни разу при этом прочный корпус наших погибших лодок не «разбирался» на отдельные отсеки, узлы и агрегаты, как это случилось с San Juan. По мнению специалистов, данное обстоятельство может косвенно свидетельствовать о куда большей конструктивной прочности отечественных подводных лодок по сравнению с «иностранками». Конец отступления.

18 ноября президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу подводной лодки S-42 San Juan. Макри высоко оценил помощь всех стран, принимавших участие в поисках подводной лодки.

«Мы благодарны им всем», — добавил он.

Почему «Янтарь» не нашел лодку

Конечно, сообщение об обнаружении «аргентинки» отнюдь не расставило все точки над «i» как в истории поисков подлодки, так и в обстоятельствах гибели San Juan.

Сразу после новости о находке San Juan в России отыскались те, кто стал гневно вопрошать: почему субмарину не смогло обнаружить российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь»? И это при том, что, согласно опубликованным данным, «Янтарь» пару раз проходил в непосредственной близости от объекта №24.

Чтобы разобраться, в чем тут дело, давайте вспомним, как проводились поиски лодки.

San Juan исчез 15 ноября 2017 года. 16 ноября лодку вяло искали самолетами. Лишь с 17 ноября началось нечто похожее на комплексную поисково-спасательную операцию. Корабли и авиация осматривали океанскую поверхность в том районе, откуда в последний раз лодка выходила на связь. При этом поискам активно мешал не только набирающий силу шторм, но и несогласованность действий поисковиков. Штаб поисковой операции, взявший на себя координацию действий, был создан в Мар-дель-Плате, напомним, только 18 ноября.

Вплоть до конца марта 2018 года Мар-дель-Плата, по сути, имела дело со слабо упорядоченным хаосом. В его рамках более-менее системно исследовался лишь предполагаемый район последнего радиоконтакта с San Juan. В других районах поиски субмарины велись методом «тыка».

Штаб поисковой операции активно реагировал на любые сторонние предположения о возможном местонахождении лодки, а потому судам, ищущим San Juan, чуть ли не каждый час выдавались новые координаты поисков субмарины. Там кто-то увидел среди волн подозрительное масляное пятно, тут кто-то якобы заметил аварийный буй подлодки — спасатели выбивались из сил, стараясь успеть отработать все подобные «сигналы».

На деле такие поиски мало что могли дать. Ведь район последнего радиоконтакта оказался локализован довольно приблизительно, да и лодка к моменту своей гибели успела изрядно удалиться от точки своего нахождения в 7:30 15 ноября. К тому же, общая зона возможного нахождения лодки была крайне обширной, и методом «тыка» отыскать в этой зоне лодку было столь же вероятно, как с закрытыми глазами за пару секунд выцепить иголку из большого стога сена.

Вот в какой обстановке подключился к поисковой операции «Янтарь». Как и другие, он выполнял распоряжения из Мар-дель-Платы. Шел, куда скажут. Там включал гидролокатор бокового обзора, и, если на дне обнаруживалось нечто подозрительное, в игру вступал необитаемый подводный аппарат. Таким образом российские моряки обследовали 20 районов поиска общей площадью более 6000 квадратных километров.

В ходе этой эпопеи «Янтарь» обследовал и классифицировал более 60 находившихся на дне объектов, часть из которых имела куда меньшие размеры, чем обнаруженная позже россыпь обломков аргентинской субмарины.

Иными словами, если бы «Янтарю» выдали для обследования координаты объекта №24, то российское судно с высокой степенью вероятности обломки San Juan обнаружило бы и идентифицировало. Но этих координат «Янтарю» никто не дал, да и не мог дать, поскольку в тот момент сам объект №24 на дне еще не был обнаружен. А обнаружен он не был, потому что поиски велись находившимся в Мар-дель-Плате штабом бессистемно и наобум.

Стратегия поисков стала меняться лишь под занавес «командировки» российского океанографического исследовательского судна. Аргентинцы догадались подорвать в океане несколько зарядов, чтобы полученные таким образом акустические сигнатуры сравнить с данными зафиксированного 15 ноября «звукового всплеска». Полученные в ходе этих тестов результаты подтвердили то, что многим было понятно еще в конце ноября 2017-го, — искать San Juan в точке последнего радиоконтакта бесполезно.

После ухода «Янтаря» в Россию поиски лодки «привязали» к предполагаемому месту «звукового всплеска». От него по расширяющейся спирали поисковики начали методично проверять океанское дно — квадрат за квадратом. Найденным таким образом незнакомым объектам присваивали идентификационный номер и двигались дальше. С сентября 2018 года этим занимались нанятые аргентинцами специалисты компании Ocean Infinity.

Когда вся зона вероятного нахождения субмарины была «начерно» проверена, началась «зачистка» объектов необитаемыми подводными аппаратами. К середине ноября 2018 года были проверены около двух десятков ранее выявленных на дне объектов, оказавшихся скальными образованиями, скопищами рваных рыболовных сетей и затонувшими рыболовными судами. Лишь после этого дело дошло до проверки объекта №24, то есть до находки San Juan.

Вывод? Российские моряки сделали в сложившихся обстоятельствах все возможное для обнаружения субмарины. Но при использовавшейся в тот момент аргентинцами стратегии поисков найти San Juan можно было только чудом.

Шансов на спасение не было

Теперь давайте попробуем разобраться в самом таинственном — из-за чего именно погибла подлодка.

В Аргентине неоднократно озвучивалось мнение о возможной гибели San Juan от «внешнего воздействия». Читай — в результате атаки иностранной субмарины или диверсии. Но причины, заставившие бы всерьез рассматривать такой вариант событий, на данный момент отсутствуют.

Тогда как же мог выглядеть реальный механизм катастрофы? Федеральное агентство новостей представляет одну из версий.

Поскольку на поверхности гуляли четырехметровые волны, San Juan предпочитал находиться на глубине. Но ДЭПЛ — это не атомная подлодка. В какой-то момент Фернандесу пришлось поднять субмарину на перископную глубину, чтобы зарядить аккумуляторные батареи. В ходе зарядки волна накрыла шахту РДП. Запорный клапан вовремя не сработал, и вода хлынула в отсеки лодки, а из них — в аккумуляторные ямы.

Дальнейшее мы знаем из последнего радиодонесения с San Juan: короткое замыкание и пожар. Возгорание экипаж ликвидировал, но носовой группы аккумуляторов лодка лишилась.

Чтобы проветрить отсеки после пожара и дозарядить оставшиеся аккумуляторы, San Juan всплыл. Шторм, сильное волнение в совокупности с плещущейся в аккумуляторных ямах субмарины соленой водой могли способствовать активному выделению хлора и водорода. Первый являлся отравляющим веществом, а второй, смешиваясь с воздухом, превращался в гремучую смесь, готовую взорваться от первой же искры.

Неизвестно точно, в каком (надводном или подводном) положении находилась лодка, когда в ее аккумуляторных ямах произошел роковой взрыв. На представленной ВМС Аргентины визуализации обломков субмарины над ограждением рубки San Juan нарисованы поднятые выдвижные устройства. Выходит, лодка находилась под водой? Но на фотографии лежащего на дне того же ограждения рубки никакие выдвижные устройства не видны. Значит, лодка была на поверхности?..

Так или иначе, взрыв в аккумуляторных ямах нарушил целостность прочного корпуса субмарины. Лишенный управления San Juan провалился ниже предельных для лодки 300 метров. На 400 метрах нарастающее давление воды добило «аргентинку». Еще сохранявшие герметичность отсеки прочного корпуса лопнули, разорвав за 40 миллисекунд San Juan на части. Фрагменты лодки, погубленной штормом и водородом, продолжали погружаться, пока не упали на дно Атлантики на глубину 907 метров.

Разумеется, это лишь наша версия событий, основанная на открытых источниках. Но даже если в чем-то мы и ошибаемся, в одном мы уверены точно — после взрыва в аккумуляторных ямах шансов на спасение у экипажа San Juan не было.