«Перекрыть границу, не пускать даже воду»: в Киеве заявили о планах США довести Донбасс до революции

Киев, 19 ноября. США задумали блокаду народных республик Донбасса, чтобы спровоцировать революцию в ДНР и ЛНР. Об этом заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, Штаты собираются создать там «революционную ситуацию» и для этого советуют Киеву полностью закрыть границу с ДНР и ЛНР.

По словам военного, американский план предполагает «жесткое перекрытие границы». Границу, по мнению советников из Штатов, нужно перекрыть таким образом, чтобы перекрыть доступ в республики не только людей, но и ресурсов.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — пояснил Романенко в комментарии украинскому изданию «Обозреватель».

Заявления украинского генерала прокомментировал политолог Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, словам Романенко можно верить,«другое дело, что выдавать желаемое за действительное — совершенно не означает, что такой план Украины удастся».

Кроме того, эксперт указал на то, что Киеву «хотелось бы усугубить положение вещей" в Донбассе и значительно преувеличивают те настроения, которые могли бы им помочь.

«В самом плане нет ничего хитрого. Украина с удовольствием создала бы революционную ситуацию, если бы могла», — заключил он в беседе с телеканалом RT.

Напомним, 15 ноября в Киеве заявили о своих планах ввести новые санкции против «руководителей, вдохновителей и организаторов» выборов в ДНР и ЛНР. Новый пакет ограничительных мер анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.