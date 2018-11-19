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«Ненаучная фантастика»: в МИД РФ оценили сообщения западных СМИ о военных базах РФ на Кубе

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«Ненаучная фантастика»: в МИД РФ оценили сообщения западных СМИ о военных базах РФ на Кубе

Москва, 19 ноября. Сообщения западных СМИ о якобы возвращении российских военных баз на Кубу являются попросту ненаучной фантастикой, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», — заявил  директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин агентству РИА Новости.

Напомним, сообщения о том, что на Кубе могут появиться российские военные базы распространила газета Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию «Джеймстаунский фонд». Все это, как утверждает издание, очень тревожит Запад.

Кроме того, эксперты газеты заявили, что это возвращение якобы может быть ответом российской стороны на планы США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Автор: Ярослава Замысловатова
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