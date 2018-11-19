Лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба в Чикаго

Чикаго, 19 ноября. Лифт небоскреба с шестью пассажирами упал в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что среди пассажиров была беременная женщина.

Лифт рухнул с высоты 95-го этажа Ханкок-центра в Чикаго. По данным CBS Chicago, во время движения лифта лопнул один из тросов. Кабина на огромной скорости полетела вниз и остановилась на уровне 11-го этажа. Как рассказал турист Хайме Монтемайор, он подумал, что умрет. Пассажир уточнил, что чувствовал, как летит вниз и слышал стук и хлопок. При этом находившиеся в кабине люди не знали, на каком этаже остановился лифт, пока не приехали спасатели. Эвакуация заняла около трех часов. Как пишет «Газета Кемерова», никто из пассажиров не пострадал.

Ранее лифт с людьми рухнул в жилом доме в Подмосковье. В поселке ДЗФС подмосковного Дмитрова в доме №18 произошло ЧП: лифт с пассажирами упал в шахту. Остановка лифта произошла между вторым и третьим этажами. Из-за небольшого превышения скорости лифта сработала система безопасности.