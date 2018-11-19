«Кто-то пытается быть в тренде»: в Госдуме отреагировали на призыв ЕП покинуть Интерпол

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила о том, что члены ЕС должны будут выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

«Если россиянин возглавит Интерпол, страны Европейского союза должны покинуть его», — написала депутат на своей официальной странице в Twitter.

Отметим, что переизбрать председателя международной организации уголовной полиции должны после того, как в конце сентября исчез предыдущий руководитель Мэн Хуэнвэй, появившийся впоследствии в Пекине, где в отношении него завели дело о коррупции. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Интерпола называют россиянина Александра Прокопчука.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Александр Чепа в интервью Федеральному агентству новостей назвал призыв Хармс грубой попыткой надавить на мировую политическую арену.

Собеседник ФАН подчеркнул, что высказывания депутата Европейского парламента не укладываются в стандарты международного права, общечеловеческого этикета и норм общения.

«Беспрецедентная попытка оказать давление, которая выходит за все нормы не только международного права, но и вообще адекватного поведения. Налицо абсолютно двойные стандарты: с одной стороны, Европа постоянно призывает к соблюдению демократических основ, а с другой, европейцы прибегают к откровенно грубому давлению», — отметил депутат Госдумы.

По мнению парламентария, если генерал-майора российской полиции изберут на пост руководителя Интерпола, то в этом не нужно искать никакой политической подоплеки и ангажированности, наоборот, это будет означать высокую квалификацию претендента.

«Если будет принято решение о назначении россиянина, значит, это не просто так. В первую очередь обращают внимание не на политические качества, а на профессиональные достоинства кандидата. И поэтому провокационные призывы политиков, естественно, дискредитируют только систему политического противостояния Запада и России», — рассказал Чепа.

Это уже не первая попытка обострить диалог Москвы с зарубежными партнерами. Депутат напомнил, что россиян пытаются притеснять в Давосе, отказав в приглашении на площадку бизнесменов из РФ. По словам парламентария, все больше европейцев следует тренду агрессивной русофобии, однако это не мешает Москве следовать четко выстроенному внешнеполитическому курсу.