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«Кто-то пытается быть в тренде»: в Госдуме отреагировали на призыв ЕП покинуть Интерпол

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Двойные стандарты: в ГД ответили ЕП на призыв покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила о том, что члены ЕС должны будут выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

«Если россиянин возглавит Интерпол, страны Европейского союза должны покинуть его», — написала депутат на своей официальной странице в Twitter.

Двойные стандарты: в ГД ответили ЕП на призыв покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Отметим, что переизбрать председателя международной организации уголовной полиции должны после того, как в конце сентября исчез предыдущий руководитель Мэн Хуэнвэй, появившийся впоследствии в Пекине, где в отношении него завели дело о коррупции. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Интерпола называют россиянина Александра Прокопчука.

Двойные стандарты: в ГД ответили ЕП на призыв покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Александр Чепа в интервью Федеральному агентству новостей назвал призыв Хармс грубой попыткой надавить на мировую политическую арену.

Собеседник ФАН подчеркнул, что высказывания депутата Европейского парламента не укладываются в стандарты международного права, общечеловеческого этикета и норм общения.

«Беспрецедентная попытка оказать давление, которая выходит за все нормы не только международного права, но и вообще адекватного поведения. Налицо абсолютно двойные стандарты: с одной стороны, Европа постоянно призывает к соблюдению демократических основ, а с другой, европейцы прибегают к откровенно грубому давлению», — отметил депутат Госдумы.

По мнению парламентария, если генерал-майора российской полиции изберут на пост руководителя Интерпола, то в этом не нужно искать никакой политической подоплеки и ангажированности, наоборот, это будет означать высокую квалификацию претендента.  

«Если будет принято решение о назначении россиянина, значит, это не просто так.  В первую очередь обращают внимание не на политические качества, а на профессиональные достоинства кандидата. И поэтому провокационные призывы политиков, естественно, дискредитируют только систему политического противостояния Запада и России», — рассказал Чепа.

Это уже не первая попытка обострить диалог Москвы с зарубежными партнерами. Депутат напомнил, что россиян пытаются притеснять в Давосе, отказав в приглашении на площадку бизнесменов из РФ. По словам парламентария, все больше европейцев следует тренду агрессивной русофобии, однако это не мешает Москве следовать четко выстроенному внешнеполитическому курсу.

«Кто-то пытается быть в тренде, кто-то таким образом пытается проявить себя и показать, насколько он соответствует принципу «активного противодействия РФ», продолжая разжигать русофобские настроения», — заключил собеседник агентства.

Автор: Ксения Ослопова
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