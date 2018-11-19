Мосгорсуд приговорил бизнесмена по делу о провокациях чиновников

Москва, 19 ноября. Мосгорсуд приговорил заместителя гендиректора ООО «Лаарди» Владимира Бутарова к пяти годам колонии за провокации чиновников.

Бутарову инкриминировалось превышение должностных полномочий. Как сообщает News.ru, мужчина участвовал в оперативном эксперименте в отношении замдиректора онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева и Елены Богословской. Их задержали за получение 29 миллионов рублей на поставку радиохирургической системы.

Операция разрабатывалась антикоррупционным главком Главного управления экономической безопасности МВД России. Экс-глава главка Денис Сугробов, а также его подчиненные были осуждены за создание преступного сообщества на длительные тюремные сроки.