Песков рассказал о перспективах «Турецкого потока»

Москва, 19 ноября. Проект строительства газопровода «Турецкий поток» имеет перспективы для создания сети ответвлений, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами подчеркнул, что многие страны в данный момент претендуют на то, чтобы ответвление газопровода прошло на их территории.

«Безусловно, хаб будет сформирован и газ пойдет дальше​​​. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет «переварить» такое количество газа, но, в то же время, сохраняется потребность в Европе, поэтому здесь перспективы самые широкие для создания сети ответвлений», — отметил Песков.

Напомним, «Турецкий поток» — это международный проект газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения стартовало еще в мае прошлого года. В планах «Газпрома» протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Накануне Песков оценил значение «Турецкого потока» для энергобезопасности Европы. По его словам, через короткое время газ пойдет не только в Турцию и будет способствовать развитию не только турецкой экономики, но и направится дальше европейским потребителям.