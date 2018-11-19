Кремль объяснил, почему сотрудничающие с РФ компании могут попасть под санкции США

Москва, 19 ноября. Абсолютно любая иностранная фирма или компания, сотрудничающая с российскими экономическими проектами, может попасть под американские санкции из-за непредсказуемых и бездоказательных действий Вашингтона. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рисках иностранных предприятий попасть под санкции из-за сотрудничества по проекту «Турецкий поток».

Он указал на то, что американские власти «разбрасываются рестрикциями направо и налево».

«У любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции. От этого никто не застрахован», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что США вводят санкции непредсказуемо и без каких-либо аргументов.

Кроме того, Песков добавил, что вероятность оспорить подобные решения Вашингтона крайне небольшая, поскольку речь идет просто о достаточно субъективистских решениях США.