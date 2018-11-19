Киевлянам не привыкать: эксперты рассказали, как «новаторства» Кличко добили Киев

Украинский канал NewsOne провел в прямом эфире опрос зрителей, в ходе которого выяснилось, что большинство людей считают работу Виталия Кличко на посту мэра Киева «провальной». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил телеканал, из 7850 человек, которые приняли участие в опросе, 95% выразили недовольство работой Виталия Кличко и лишь 5% положительно оценили его деятельность на посту мэра Киева.

«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева — провальный. Его политика — провальная. Его команда — это беда для города», — заключил ведущий программы.

Вместо тепла — холодные батареи

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что Кличко «переплюнул своего предшественника», Леонида Черновецкого. Все «новаторства» киевского градоначальника плачевно сказались на горожанах — в частности, они остались без отопления в холода.

«Вместо тепла киевляне получили холодные батареи зимой, что, естественно, их не обрадовало. Низкий рейтинг — реальное подтверждение того, что Кличко, готовя Киев «к земле», не только не выполнил предвыборных обещаний, но и завел город в патовую ситуацию, при этом обещая реализовать еще и какие-то «новаторства». Нового мэрского срока он не получит, но без государственного поста тоже не останется. Порошенко, Тимошенко, Зеленский или иной победитель помогут столь «ценному» кадру утопить какую-либо государственную отрасль», — считает Бредихин.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Кличко — «действительно ужасный мэр».

«И это было понятно задолго до того, как его «избрали» на эту должность (на самом-то деле мы слышали, кто и как его «избрал», — достаточно послушать аудиозапись беседы Нуланд и Пайетта).

Но киевлянам не привыкать к таким мэрам. Чистить улицы от снега в этой «европейской столице» перестали еще во времена Черновецкого, пришедшего на волне «оранжевого» Майдана. Вполне закономерно: чем больше киевляне будут устраивать Майданы, тем чаще у них будут появляться такие горе-мэры. Беда в том, что сами киевляне в своей массе не понимают этой очевидной закономерности», — заключил журналист.

«Хуже уже просто некуда»

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН рассказал, что новости из Киева в течение последних четырех лет и без опросов красноречиво говорят о том, что положение дел в городе, мягко говоря, мало соответствует статусу «столицы европейского государства», которым постоянно бравируют украинские власти и сам мэр Кличко.

Острая ситуация с криминалом, разбалансированное коммунальное хозяйство, проблемы с транспортом, плачевное состояние инфраструктуры и многое другое наглядно демонстрирует, что городом на деле никто не занимался, предпочитая, что называется, латать дыры и имитировать бурную деятельность, заявил политолог.

«Понятно, что для Украины, пребывающей в долговой яме, достаточно проблематично решать подобные вопросы, что, конечно же, в какой-то момент привело к коммунальному коллапсу в разных частях страны. Но почему за это время те, кто пришел на волне Майдана к власти, не удосужились сделать хотя бы столицу образцово-показательной, используя это в пропаганде «новых достижений», для меня загадка. Можно списывать все на нехватку денег, на банальное воровство, — но ведь команду Кличко не смущает даже то, что западные кураторы, которые постоянно приезжают в столицу, также ходят по этим улицам и потребляют те же блага. Впрочем, для них, видимо, в Киеве есть отдельные маршруты и индивидуальный киевский коммунальный рай», — добавил Журко.

Что касается опроса, проведенного NewsOne — эксперт обратил внимание на то, что реальность несколько отличается от опросов.

«Киевлянам за время независимости Украины постоянно «везло» на мэров, которые, можно сказать, ездили еще на советском коммунальном наследии, в реальности занимаясь не проблемами города, а всякой ерундой по типу переименования улиц или сменой табличек, за которым скрывался гигантский распил бюджета.