Сирия получила новый очаг эскалации: почему в Африне снова идут бои

В столице кантона Африн внезапно вспыхнули бои. Турецкий спецназ вынужден был вмешаться в происходящее на подконтрольных различным группировкам «Сирийской свободной армии» на северо-западе провинции Алеппо. С чем связаны действия Турция — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Специальные подразделения турецких войск прибыли в Африн в минувшую субботу и приступили совместно с группировкой «Фирка аль-Хамза» к операции против подпольных ячеек «Отрядов народной самообороны» (YPG), а также криминальных элементов в рядах протурецких формирований. В частности, с боевиками «Шухада аш-Шаркия».

В настоящее время во всем регионе введен комендантский час, все дороги, ведущие из Африна, закрыты турецкими военнослужащими. По информации сирийских «оппозиционных» источников целью операции стали криминальные элементы в составе «Сирийской свободной армии», которые занимаются мародерством, проституцией, торговлей наркотиками и похищением людей.

Как сообщает сирийское «оппозиционное» издание Nedaa Syria, сначала десятки боевиков, подозреваемых в причастности к подобным преступлениям, были «спокойно арестованы без малейшей конфронтации», однако в воскресенье ситуация существенно обострилась. Бои идут непосредственно в центре города Африн, есть сведения о применении сторонами крупнокалиберного вооружения.

Часть боевиков протурецких формирований, которые ранее участвовали в операции «Оливковая ветвь», уже обвинила Турцию в предательстве так называемой сирийской революции. Что вынудило Анкару столь радикально вмешаться в происходящее в регионе, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Андрей Онтиков.

По мнению эксперта, ситуация в Африне может быть связана с происходящим в Идлибской зоне деэскалации, где сейчас наблюдаются разногласия между турками и коалиционной группировкой «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир».

«Турция пытается сейчас сформировать в Идлибе демилитаризованную зону, район которой вместе с тяжелым вооружением должны покинуть боевики. И разногласия между Турцией и группировками по этому вопросу в целом естественны. Формирования, входящие в состав различных «оппозиционных» формирований крайне неоднородны. Кто только не воюет под зеленым флагом. Однако это значит, что Турция делает пусть робкие, пусть незначительные, но хоть какие-то шаги в сторону того, чтобы урегулировать ситуацию. Почему взорвался Африн — вопрос, конечно, хороший, но я не исключаю, что по Африну рикошетит то, что происходит сейчас в Идлибе», — считает собеседник ФАН.

Стоит отметить, что преступления боевиков на северо-западе провинции Алеппо документировались и ранее. Можно вспомнить фотографии мародерства участников «Сирийской свободной армии» в Африне сразу после взятия города под контроль протурецких сил. А до этого, еще во время «Оливковой ветви», в социальные сети утекло видео, как боевики одной из группировок в упор расстреливают безоружного фермера. Андрей Онтиков напомнил про еще одну видеозапись, относящуюся к еще более раннему периоду.

«В 2013-м году в городе Хомс боевик, относящийся не к «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ), не к «Джебхат ан-Нусре»1 (запрещено в РФ), а к «оппозиционной» группировке «Независимая бригада Омара аль-Фарука», вырезает из трупа сирийского военнослужащего сердце и кусает его, крича перед камерой: «Мы съедим ваши печени и ваши сердца». Как я уже сказал, то, что боевик ходит под зеленым флагом, совершенно не означает, что он оппозиционер и идейный противник сирийских властей именно в политическом плане. Зачастую это обыкновенные бандиты и преступники», — рассказал эксперт.

Однако что-то изменилось, и теперь Турция проводит своеобразные чистки в рядах своих союзников из числа вооруженных группировок, которые уже неоднократно заявляли о своей готовности участвовать в ранее анонсированной Реджепом Тайипом Эрдоганом операции против курдов к востоку от Евфрата.

«Может быть, то, что идет в Африне — это своеобразная подготовка под будущие операции. Именно подготовка «на всякий случай», а не мобилизация. Хотя важно понимать, что операция к востоку от Евфрата с повестки дня не снята, и Турция не отказывается от идеи как-то дожать курдов по максимуму. Однако тут многое будет зависеть от того, как поведут себя американцы и насколько серьезно будет налажена координация между американскими военнослужащими и турецкими. Можно вспомнить те же договоренности по Манбиджу. Когда они были только достигнуты в начале лета этого года, турки немного успокоились. То есть американцы сделали шаг назад, но если сейчас они упрутся лбом, то Турция может начать операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. Однако США могут так же отступить и предложить туркам что-то взамен, например, ослабление курдских позиций в том или ином плане. Тогда будет отсрочка операции. Но в Африне подготовка, тем не менее, идет», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.