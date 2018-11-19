Космодром «подскока» или космическая верфь: эксперт рассказал, как может использоваться МКС

Потенциал Международной космической станции полностью не исчерпан и она может проработать до конца следующего десятилетия, считает глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

«Потенциал МКС далеко не использован. И те обсуждения, которые сегодня идут, говорят о том, что еще много лет она может быть использована для технологий нашего продвижения в дальний космос», — подчеркнул инженер на конференции, посвященной 20-летию станции.

По словам российского астронома Николая Лагина, Международная космическая станция, несмотря на солидный возраст и массу проведенных на ее борту экспериментов, еще может послужить человечеству.

«Пока судьба международного космического проекта не ясна и произойти с ним может все что угодно: от сведения с орбиты и до создания на ее основе музея или памятника. Однако если ее модернизировать, то она может стать полноценным «космодромом подскока» для полетов к дальним объектам Солнечной системы», — заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

В настоящее время существуют договоренности о том, что космическая станция будет находиться на орбите Земли до 2024 года, после чего будет решаться вопрос о продлении ее ресурса до 2028-2030 года.

«Как раз в это время она и может быть модернизирована. Если разработать для нее специальные манипуляторы, новые стыковочные узлы, то она вполне может играть роль космической верфи для сбора на орбите новых космических станций или дальних космических кораблей. Все это выводится на орбиту сверхтяжелыми ракетами, после чего собирается, загружается топливо и можно лететь к Марсу или любым другим планетам», — говорит собеседник ФАН.

Эксперт отмечает, что даже в случае завершения работы МКС после 2024 года, Российская Федерация сможет создать космоверфь на основе «Национальной российской орбитальной станции».

«По проекту она будет представлять собой три отстыкованных от МКС модуля, которые пока еще даже не запущены — это лабораторный модуль «Наука», «Научно-энергетический модель» и «Универсальный узловой модуль». Они и станут основой отечественной станции. К ней же мы сможем цеплять все, что угодно», — заключил эксперт.

Напомним, в 2018 году одному из самых масштабных и значимых международных космических проектов — Международной космической станции — исполняется 20 лет. В 1993 году было подписано соглашение о создании объекта, а уже 20 ноября 1998 года Россия вывела на орбиту первый модуль будущей станции, первый функциональный грузовой блок «Заря».