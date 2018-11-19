В МИД РФ рассчитывают на продолжение диалога между Патрушевым и Болтоном

Москва, 19 ноября. Диалог между секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном будет продолжен. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

«Пока никаких конкретных обсуждений на эту тему не ведется, как я понимаю», — отметил дипломат.

При этом Рябков выразил уверенность, что диалог по этой линии будет продолжен.

Ранее Патрушев сообщил, что не планирует в этом году поездку в Вашингтон.

Предыдущая встреча Патрушева и Болтона состоялась в октябре. Как отмечал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, РФ и США отметили важность продолжения контактов на уровне Советов безопасности.