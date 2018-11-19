Минсельхоз РФ не поддержал введение налога на колбасные изделия

Москва, 19 ноября. Министерство сельского хозяйства РФ не поддерживает идею ввести акциз на продукты переработки мяса — колбасу, сосиски и бекон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель Минсельхоза подчеркнул, что проекты документов о введении налога на колбасные изделия не поступали в министерство на рассмотрение.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — цитирует его ТАСС.

О том, что в России из-за введения новой системы субсидий и сборов для производителей продуктов питания могут почти на 30% подорожать колбасные изделия, стало известно в понедельник. Инициатива предусматривает появление акциза на данный вид продукции в размере 160 рублей на килограмм. Вырученные средства будут направлены на снижение цен продуктов здорового питания.

Инициативу поддержали в министерстве здравоохранения, в то время как лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что рост цен на колбасные изделия отразится на качестве данного продукта.