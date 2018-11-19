Эксперт оценил значение межпарламентского диалога России со странами Африки

Москва, 19 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет встречу с послами африканских стран в РФ. Профессор кафедры мировой политики Факультета Международных отношений СПбГУ Николай Добронравин считает, что вопросы энергетики, образования и здравоохранения, которые станут главной темой обсуждения, имеют исключительное значение как для России, так и для Африки.

Встреча спикера Госдумы РФ и представителей 43 дипмиссий африканских стран состоится в Москве в понедельник. Эксперт значение для РФ развития межпарламентских отношений со странами африканского континента. Политолог считает, что развитие межпарламентского диалога актуально для африканских стран не менее, чем для Москвы.

«Энергетика, образование, здравоохранение – это исключительно важные темы для всех стран Африки, особенно энергетика. Для России, разумеется, тоже», — заявил Добронравин в комментарии «Народным новостям».

По словам политолога, связи РФ и стран Африки в сфере образования являются важной и традиционной темой. Добронравин подчеркнул, что многие государственные деятели африканских стран получили образование в вузах СССР и России.

Также эксперт отметил, что есть и другие отрасли, представляющие интерес для стран, например, геология. Большинство сфер развития отношений актуальны как для российского парламентаризма, так и для бизнеса.

«Все государства, поддерживающие отношения с африканским континентом, всегда развивали межпарламентские связи, и для России это также актуально», — сказал Добронравин.

В Африке активно развивается парламентская жизнь. Кроме того, многие африканские депутаты впоследствии становились лидерами государств. Межпарламентский диалог представляет особую выгоду для обеих сторон.

За последние годы межпарламентские диалоги РФ и стран Африки приобрели популярность. В прошлом году российские и африканские депутаты встречались на 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза и на Петербургском международном экономическом форуме, а в текущем году прошла встреча на форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.