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Эксперт оценил значение межпарламентского диалога России со странами Африки

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Эксперт оценил значение межпарламентского диалога России со странами Африки

Москва, 19 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет встречу с послами африканских стран в РФ. Профессор кафедры мировой политики Факультета Международных отношений СПбГУ Николай Добронравин считает, что вопросы энергетики, образования и здравоохранения, которые станут главной темой обсуждения, имеют исключительное значение как для России, так и для Африки.

Встреча спикера Госдумы РФ и представителей 43 дипмиссий африканских стран состоится в Москве в понедельник. Эксперт значение для РФ развития межпарламентских отношений со странами африканского континента. Политолог считает, что развитие межпарламентского диалога актуально для африканских стран не менее, чем для Москвы.

Эксперт оценил значение межпарламентского диалога России со странами Африки

«Энергетика, образование, здравоохранение – это исключительно важные темы для всех стран Африки, особенно энергетика. Для России, разумеется, тоже»,  — заявил Добронравин в комментарии «Народным новостям».

По словам политолога, связи РФ и стран Африки в сфере образования являются важной и традиционной темой. Добронравин подчеркнул, что многие государственные деятели африканских стран получили образование в вузах СССР и России.

Также эксперт отметил, что есть и другие отрасли, представляющие интерес для стран, например, геология. Большинство сфер развития отношений актуальны как для российского парламентаризма, так и для бизнеса.

«Все государства, поддерживающие отношения с африканским континентом, всегда развивали межпарламентские связи, и для России это также актуально», — сказал Добронравин.

В Африке активно развивается парламентская жизнь. Кроме того, многие африканские депутаты впоследствии становились лидерами государств. Межпарламентский диалог представляет особую выгоду для обеих сторон.

За последние годы межпарламентские диалоги РФ и стран Африки приобрели популярность. В прошлом году российские и африканские депутаты встречались на 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза и на Петербургском международном экономическом форуме, а в текущем году прошла встреча на форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.

Автор: Софья Куликова
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