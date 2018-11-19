Медики предупредили об опасности излишнего употребления воды

Москва, 19 ноября. Ученые пришли к выводу, что излишнее употребление воды вредит здоровью человека. Как пишет издание Business Insider, врачи уверены, что чрезмерное употребление жидкости может навредить организму.

Как объяснили медики, почки человека могут обработать примерно 800–1000 миллилитров воды в час. Если это количество превышено, то появляются проблемы. Чрезмерный объем жидкости в организме нарушает баланс натрия в теле человека. Врачи добавили, что «опьянение» водой ухудшает регулирование кровяного давления, что может привести к повреждению функций мозга, коме и даже летальному исходу.

По мнению экспертов, чрезмерное употребление воды так же опасно, как и обезвоживание. К наиболее уязвимым группам, которые могут пострадать из-за обильного питья, попадают пациенты, испытывающие проблемы с почками. Как передает «МИР 24», специалисты напомнили, что взрослы человек не должен пить более 3–4 литров воды в день.