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Сирия: САА нашла склад боеприпасов боевиков в районе Даръа — видео ФАН

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Сирия: САА нашла склад боеприпасов боевиков в районе Даръа — видео ФАН

Дамаск, 19 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество боеприпасов, оставшихся от террористов в районе Даръа аль-Балад. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди найденного вооружения были автоматические винтовки, пулеметы различного калибра, минометы, ручные противотанковые гранаты, противотанковые мины. Большая часть оружия была американского или израильского производства.

В нашем расположении появилось видео с места событий:

На кадрах также можно заметить различные патроны, минометные пусковые установки. Большинство из этих орудий — кустарные.

Это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийских военных натыкаются на оружие и боеприпасы, брошенные террористическими группировками, которые были вынуждены покинуть провинцию.

В данный момент сирийские военные продолжают прочесывать освобожденные от боевиков города и населенные пункты с целью обнаружения самодельных взрывных устройств (СВУ) и мин-ловушек, которые боевики любят оставлять на дорогах.

Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности мирных жителей, которые постепенно возвращаются в опустошенный район.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бойцы сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих джихадистам, при прочесывании района Даръа аш-Шарки

Во время осмотра освобожденной деревни Найма сирийские военные нашли секретный склад и штаб-квартиру, где боевики хранили оружие. Среди боеприпасов были разнообразные СВУ, мины, ракетные гранаты, а также многое другое. Большинство устройств были изготовлены самими боевиками и использовались преимущественно в этом районе.

Автор: Мохамад Жарбуа
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