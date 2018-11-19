Бизнесмен Перепеличный мог быть убит по приказу Браудера — Генпрокуратура РФ

Москва, 19 ноября. Российский бизнесмен Александр Перепеличный, умерший в Великобритании, мог быть убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом заявил советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев на брифинге в Генпрокуратуре РФ в понедельник.

«Наиболее вероятной является версия о том, что Перепеличный был убит с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером», — заявил Атмоньев.

Он подчеркнул, что материалы для возбуждения уголовного дела Генеральная прокуратура направила в Следственный комитет России.

Напомним, что 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный скончался во время пробежки в 2012 году около особняка в городе Вейбридж. 18 сентября 2018 года российские дипломаты заявили, что Лондон препятствует проведению объективного расследование по делу Перепеличного.

Уильяма Браудера обвиняют в России в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием зарегистрированных в Калмыкии фирм. В декабре 2017 года он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. 19 ноября 2018 года он стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества в России.