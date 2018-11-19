Адвокат Януковича раскрыл содержание «последнего слова» экс-президента Украины

Оболонский районный суд Киева перенес «последнее слово» бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Заседание назначено на 5 декабря.

«У суда просто не было никаких других оснований принять решение по-другому», — сообщил Федеральному агентству новостей адвокат экс-президента Александр Горошинский.

Он подчеркнул — Янукович не может сейчас выступать в суде. Напомним, в воскресенье стало известно, что Виктор Янукович был госпитализирован с травмами позвоночника и ноги. В настоящее время, как заявил его адвокат, экс-президент Украины лишен возможности самостоятельно передвигаться и по крайней мере в течение трех недель будет находиться на больничной койке.

«Естественно, документация, которая была нами представлена, плюс факт травмы Виктора Януковича свидетельствуют о невозможности его участия в судебном заседании. Поэтому как бы суду этого ни хотелось, но суд был вынужден принять такое решение», — отметил Горошинский.

Самочувствие Виктора Януковича тяжелое, но опасности для жизни нет, добавил адвокат.

«Нужна реабилитация. Пока он не имеет возможности принимать участие в судебном заседании», — еще раз отметил правозащитник.

В настоящее время, рассказал Горошинский, он ждет решения Минюста РФ о включении его в реестр адвокатов иностранных государств, чтобы иметь право осуществлять адвокатскую деятельность на территории России и представлять интересы своего клиента.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Минюст отреагировал. Но тут от меня ничего не зависит, — пояснил Горошинский в интервью ФАН. — Мы же — реально желаем обеспечить право на защиту и выступить в суде, мы делаем все возможное».

Также Александр Горошинский раскрыл содержание будущего выступления Виктора Януковича в суде.

«Нужно назвать вещи своими именами, дать оценку доказательствам. Речь будет посвящена в первую очередь тому, что дело сфальсифицировано. Представьте, генпрокурор предлагает лжесвидетельство в обмен на закрытие уголовных дел — это указывает на подходы (украинской. — Прим. ФАН) генеральной прокуратуры», — резюмировал Горошинский.

Первое уголовное дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича было открыто теми, кто пришел к власти на Украине в результате Евромайдана, еще в феврале 2014 года. Тогда его обвиняли в причастности к массовым убийствам протестующих. В 2016 году украинскому экс-президенту были предъявлены обвинения в совершении госизмены.