Путин поздравил работников космонавтики с юбилеем МКС

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил участников Международной научно-практической конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития» с 20-летием создания Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Глава государства поприветствовал участников и гостей Международной конференции к юбилею МКС. Президент отметил, что запущенная в 1988 году МКС объединила передовые технологии и достижения инженерно-технической мысли развитых стран – США, России, Японии, Канады и европейских держав.

Путин добавил, что МКС стала по-настоящему глобальным проектом и доказала, что несмотря на политические и экономические разногласия, страны могут слаженно работать и преодолевать трудности. За 20 лет существования станции на ней побывали представители 18 государств, были проведены многочисленные исследования, имеющие важное значение для медицины, экономики и науки.

Лидер России выразил надежду, что научно-технологический задел МКС будет использован для реализации новых масштабных программ. Президент РФ пожелал участникам конференции плодотворной работы.