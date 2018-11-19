Это вопрос престижа России: в Госдуме прокомментировали новое уголовное дело против Браудера

Генпрокуратура РФ сообщила о новом уголовном деле в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), сообщил в понедельник советник генпрокурора Николай Атмоньев.

По словам представителя Генпрокуратуры, в ближайшее время Россия объявит Браудера в международный розыск в соответствии с Конвенцией ООН по противодействию транснациональной преступности, 16-я статья которой предполагает выдачу обвиняемого «даже в тех случаях, когда между странами, решающими вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче».

Николай Атмоньев уточнил, что транснациональное преступное сообщество, созданное и возглавляемое Браудером, существует с 1997 года. Генпрокуратура и следственные органы РФ занимаются его уголовным преследованием. В России Браудер уже был дважды заочно осужден. В 2013 году тверской суд Москвы признал его виновным в неуплате налогов в особо крупном размере (522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы. А в конце 2017 года тот же суд вынес Браудеру обвинительный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд рублей и преднамеренном банкротстве.

Сейчас же у Генпрокуратуры появилась информация о причастности Браудера к убийству Сергея Магнитского и других его сообщников в России.

«Первоначально смерть Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Сергея Коробейникова — как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», — сказал советник генерального прокурора на брифинге, посвященном уголовному делу против Уильяма Браудера.

По словам Атмоньева, участников преступного сообщества Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединением алюминия» в целях «устранения соучастников, которые могли дать изобличающие показания в отношении Браудера».

Депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя Федеральному агентству новостей возбуждение нового уголовного дела против Браудера, назвал это вопросом престижа Российской Федерации.

«Это вопрос престижа нашего государства, потому что нас пытаются бездоказательно обвинять во всем, что происходит в мире. А для Российской Федерации единственное оправдание — это независимое профессиональное расследование преступлений, направленных против нее. К их числу относится и деятельность Браудера», — считает парламентарий.

Оценивать заявление представителя Генпрокуратуры РФ о доказательствах того, что смерть сообщников Браудера наступила в результате отравления, Александр Шерин не стал, но отметил, что если в ведомстве заявили о наличии соответствующих подтверждений, значит, они действительно имеются. Для наших органов было бы унизительно работать так, как работали, к примеру, в Британии по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, уверен депутат.

«Возбуждено уголовное дело, идет расследование, потом должен быть объективный суд. Это естественный и логичный процесс, а не голословные заявления, которые потом тиражируются в СМИ», — заметил Александр Шерин.

Парламентарий отметил, что если не возбуждать уголовного дела, то и перспектив наказать того, кто нарушил закон, никаких нет.