Хельсинки, 19 ноября. МИД Финляндии выразил послу РФ Павлу Кузнецову обеспокоенность ситуацией с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture, в котором в этой стране и в Норвегии обвиняют Россию. Об этом сообщили в пресс-службе финского внешнеполитического ведомства.

Как рассказали в иностранном министерстве, российский посол был вызван в ведомство для обсуждения сложившейся на маневрах Альянса ситуации. Во время переговоров Финляндия запросила у России информацию о сбоях GPS на учениях НАТО.

«Вызванному в МИД послу РФ была выражена обеспокоенность помехами GPS и созданием таким образом среди прочего опасности для гражданской авиации. От России мы ожидаем дополнительную информацию и ответственного поведения», — говорится в сообщении финского МИД.

Напомним, во время проведения масштабных учений НАТО в Норвегии были зафиксированы проблемы с сигналом GPS возле норвежской границы. Власти Финляндии вслед за норвежскими коллегами, не дожидаясь результатов расследования причин неполадок, голословно обвинили Россию в противоправных действиях. При этом в норвежском Минобороны признали, что данный сбой не привел к каким-либо серьезным инцидентам.

В Кремле, комментируя нападки стран Европы, напомнили, что на Западе существует тенденция обвинять РФ «во всех смертных грехах». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг обвинения о причастности России к якобы имевшему место вмешательству.

В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «политическим решением» выдвинутые в адрес России обвинения, которые, по его мнению, были весьма ожидаемыми. Сенатор отметил, что масштабные учения «практически всегда чреваты серьезными нестыковками». Маневры, помимо скандала с GPS, ознаменовались рядом несчастных случаев, которые привели к ранениям военнослужащих стран-участниц НАТО.

Подробнее об особенностях системы GPS и возможных причинах помех рассказал ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей специалист по навигации Алексей Гилязов.