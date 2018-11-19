Автобус с артистами опрокинулся в кювет в Ивановской области

Иваново, 19 ноября. В Ивановской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с артистами Русского драматического театра из Чебоксар, которые побывали в регионе с гастролями. В результате аварии несколько человек пострадали.

Согласно информации местных СМИ, авария произошла 18 ноября в 50 км от Кинешмы. По предварительным данным, автобус опрокинулся в кювет.

Как написала на своей странице в социальной сети Facebook журналист Маргарита Красотина, несколько человек получили травмы.

«Одна из артисток разбила голову, поэтому ей потребовалась помощь врачей... Домой они должны вернуться сегодня», — сообщила корреспондент.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, инициирована проверка.

Ранее региональное МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях, из-за которых дорожные службы Ивановской области были переведены на режим усиленной работы.