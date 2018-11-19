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Новороссия

Парламент ЛНР избрал председателя третьего созыва

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Парламент ЛНР избрал председателя третьего созыва

Луганск, 19 ноября. Депутаты Народного Совета ЛНР единогласно избрали Дениса Мирошниченко председателем парламента республики. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали все 50 депутатов.

По данным «Луганского информационного центра», Мирошниченко 21 декабря 2017 года уже был избран председателем Народного Совета ЛНР.

Ранее сообщалось, что парламентарии ЛНР и ДНР провели первое совместное совещание в Дебальцево. Мирошниченко назвал совместное заседание «большим и значимым событием».

Председатель Народного совета ЛНР уточнил, что парламентарии ЛНР и ДНР «начинают синхронизировать» законодательство республик. Рабочее совещание в Донецке объединило 36 парламентариев от ДНР и 19 законодателей от ЛНР. 

В мае в ходе визита в Луганск делегации из ДНР председатели Народных советов двух республик договорились о совместной работе депутатов.

Парламент ЛНР избрал председателя третьего созыва

Автор: Алия Садыкова
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