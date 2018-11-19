«Придется спасаться своими силами»: эксперт предупредил об «особенно тяжелой» зиме на Украине
В Киеве жители Зоологической улицы перекрыли дорогу из-за того, что в их домах отсутствует отопление. Митингующие назвали свою акцию «предупредительной» и пообещали перекрывать движение каждый день, пока у них не появится отопление, сообщают украинские СМИ.
В интервью Федеральному агентству новостей редактор издания «Украина.ру» Александр Васильев прокомментировал ситуацию с отопительным кризисом в Киеве.
«Это, конечно, довольно незначительный инцидент, — считает Васильев. — Но нужно понимать, что таких событий на Украине происходит масса, причем в разных городах».
По мнению эксперта, подобное происходит далеко не первый раз.
«Украина входит в зиму достаточно тяжело. Видимо, этот год будет для нее особенно тяжелым, — рассказал собеседник ФАН. — Но вряд ли это приведет к каким-то катастрофическим последствиям для украинской государственности».
«Люди будут спасаться собственными силами», считает эксперт.
«Будет расти количество неплатежей, соответственно будет возрастать нагрузка на электросети, подскочит в объеме плата за электроэнергию, — перечислил Васильев. — Но в целом какого-то коллапса от подобных частных случаев ожидать не стоит».
Эксперт-украинист Александр Роджерс в свою очередь усомнился в том, что акции протеста хоть как-то помогут киевлянам. Он также признал, что в целом ситуация с ЖКХ на Украине весьма плачевная.
«Двадцать два города без отопления — это, конечно, страшно», — признал Роджерс.
Напомним, 12 ноября власти Киева отключали отопление в 11 школах и 12 детских садах.