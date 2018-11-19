Главу предприятия «Росатома» задержали в Крыму при даче взятки

Симферополь, 19 ноября. Руководителя «Научно-производственного комплекса «Дедал», который входит в «Росатом», задержали в Крыму за получение взятки. Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

«Руководство одного из крупнейших подрядчиков в сфере охранных технологий России АО «НПК «Дедал» задержано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что операция проводилась совместно с Главным следственным управлением СК России по Республике Крым. Всего были задержаны три уроженца Краснодарского края в момент передачи части взятки в сумме 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди задержанных руководитель АО «НПК «Дедал» Игорь Сушков. Источник утверждает, что его задержали еще в апреле, однако из-за тайны следствия информация не разглашалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере).