Колбасе показали красную карточку: звездный диетолог оценила планы поднять акцизы на популярный продукт

В России может на треть повыситься цена на продукты, потребление которых, можно сказать, является частью менталитета — на колбасу и колбасные изделия. В борьбе за здоровье россиян власти всерьез рассматривают вопрос о повышении акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон и т. д. — до 160 рублей на один килограмм.

Об этом «Известиям» рассказали в экспертном совете при правительстве РФ, который является инициатором введения сбора на колбасные изделия, что может привести к подорожанию этих продуктов на 30%. По мнению специалистов, это поможет снизить потребление продуктов переработки красного мяса, которые вредят здоровью, в том числе за счет содержащихся в них канцерогенов, повышающих риск возникновения онкологических заболеваний.

Полученные от акцизов средства планируется направить на поддержку производителей продуктов для здорового питания. В Минздраве предложение поддержали, однако какие-либо конкретные действия еще находятся на стадии обсуждения, сообщает издание.

Предложение уже направлено в Минтруд РФ и в российский Минздрав, последний является ответственным за федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект «Демография», сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе министерства труда.

Повышение акцизов на колбасу и колбасные изделия — это полумера, которая к тому же некорректна по отношению к огромному количеству россиян, для которых бутерброд с колбасой на завтрак или сервелат на праздничном столе не просто привычка — это признак стабильности, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог (в том числе звезд нашей эстрады), автор книг по диетологии Маргарита Королева.

«Повышение акцизов — это не мера, а полумера с не очень корректным подходом к людям, которые не могут себе позволить других источников полноценного белка, помимо колбасы, — отметила звездный диетолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, колбаса не очень здоровый продукт. Но если мы говорим о здоровом подходе к питанию, то мы должны сначала разъяснить людям, что это такое — здоровое питание».

Надо объяснять, что такое правильное питание, какие продукты полезны и почему, а какие компоненты тех или иных продуктов могут нанести вред, подчеркнула Королева.

«Поэтому начинать надо не с тотального повышения цен, а с просвещения, поскольку запретительные меры никогда не заканчивались отказом людей от того, что им близко, что им вкусно, к чему они привыкли», — считает она.

Помимо повышения акцизов и просветительской работы надо на государственном уровне заниматься развитием животноводства, а также повышать качество колбасных изделий, считает эксперт.

«Люди должны получать качественные продукты, поэтому надо жестче контролировать недобросовестных маркетологов, контролировать опасные сочетания жира и сахара, жира и соли, искусственных добавок, красителей — все это должно жестко регламентироваться», — отметила диетолог.

По словам Королевой, также нужно идти по пути развития в обществе принципа индивидуальной ответственности за собственное здоровье, ответственности за то, что ты ешь.

«Стоит повсеместно обратиться к маркировке товаров по системе «Светофор», чтобы дать людям возможность, прочитав состав того или иного продукта, принять осознанное решение о его необходимости или пользе для себя и своей семьи. Пока же в вопросах информирования и формирования индивидуальной ответственности мы топчемся на месте, вместо этого начиная с запретительных мер», — подчеркнула собеседница ФАН.

Диетолог напомнила, что хотя колбаса отнюдь не самый полезный продукт, в нашем обществе возможность ее покупки — очень важный психологический фактор, можно сказать — часть нашего менталитета, поэтому действовать наскоком будет неправильно.

Накануне Дня здорового питания 1 июня 2018 года в России стартовал проект добровольной маркировки продуктов питания «Светофор», инициатором которого выступил Роспотребнадзор. Маркировка предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковки пищевых продуктов: зеленую, желтую и красную. Цвет зависит от уровня содержания в этих продуктах соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. По этой градации большинство российских колбас и колбасных изделий действительно получили бы красную маркировку, своего рода «красную карточку», что, судя по всему, и намерены сделать в Минздраве, считают эксперты.

Отметим, что в советское время колбаса, сосиски и другие колбасные изделия были в колоссальном дефиците. И если в больших городах эти продукты были ограниченно доступны, то в провинции колбаса считалась неслыханной роскошью и деликатесом. Люди специально ездили в Москву и Ленинград, где затаривались колбасой, покупая ее по максимуму для себя, родственников или друзей. Бытовала даже загадка-анекдот: «Что такое длинное зеленое и пахнет колбасой». Отгадка: «Поезд Москва — Ярославль (Рязань, Воронеж, нужное подчеркнуть…)».