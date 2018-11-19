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Большегруз и иномарка столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области: опубликовано видео

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Большегруз и иномарка столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области: опубликовано видео

Покров, 19 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-7: столкнулись грузовик и иномарка. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 89 километре трассы М-7 на въезде в Покров в сторону Нижнего Новгорода.

По словам очевидца, ДТП случилось из-за проведения ремонтных работ на данном участке. Иномарка получила серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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