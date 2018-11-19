Курс доллара вырос на открытии торгов на Мосбирже

Москва, 19 ноября. Курс американской валюты вырос на открытии торгов Московской биржи в понедельник. По состоянию на 10.00 по московскому времени доллар стоил 66,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По имеющимся данным, на протяжении следующего часа курс доллара несущественно колебался, а к 11.00 остался на отметке открытия торгов. Отмечается, что курс евро на открытии торгов снизился на три копейки и составлял 75,32 рубля.

Как заявил ведущий аналитик ГК Телетрейд Марк Гойхман, на открытии новой недели на Московской бирже нет ярко выраженной тенденции движения курса национальной валюты, пишет «Свободная пресса».

«Это связано с тем, что равнозначны по действию противоположные факторы, влияющие сейчас на российскую валюту и поддерживающие ее в равновесии», — сообщил эксперт.

Он также указал на то, что фьючерс на нефть марки Brent вырос с 66,85 до 67,29 доллара.