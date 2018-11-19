Киев, 19 ноября. Оболонский районный суд украинской столицы предоставил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом на заседании по делу о «госизмене», рассмотрение перенесено на 5 декабря. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

«Для обеспечения права на защиту Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9.00 (10.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) пятого декабря», — транслировали заявление судьи украинские телеканалы.

При этом Девятко подчеркнул, что Януковичу разрешается обратиться к суду с последним словом с больничной койки и «это не будет считаться неуважением».

Напомним, Янукович должен был выступить с последним словом по делу о «госизмене» в понедельник, 19 ноября, однако накануне стало известно о его госпитализации. По имеющимся данным, экс-глава Украины поступил в московскую клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, которую получил во время игры в теннис.

Стоит отметить, что дело о якобы «госизмене» Януковича является одним из целого ряда уголовных дел, которые вменяет бывшему президенту новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Политику грозит 15 лет лишения свободы. В этой связи Янукович, категорически отрицающий свою вину, был вынужден покинуть страну из-за усиливающегося давления.