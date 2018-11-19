«Либо Курникова, либо чернобыльский урод»: Фетисов и Шохина ответили хоккеисту из США на слова о россиянках

Хоккеист из США Райан Уитни, игравший в сезоне 2014-2015 в российском клубе «Сочи», позволил себе резкие высказывания о внешности российских женщин в интервью порталу Championat.com.

По его мнению, в Российской Федерации можно встретить либо «шикарных» дам, либо «полных замарашек». При этом, по словам Уитни, никакого промежуточного варианта между данными альтернативами нет.

«Если либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил американский спортсмен.

Не обошла стороной критика Райана Уитни и российских мужчин. Уитни жестко прокомментировал отношения россиян со своими супругами. Он заявил, что многие российские мужчины обращаются с женщинами «хуже, чем с собаками», поскольку могут отсутствовать дома в течение нескольких дней, а потом возвращаются как ни в чем ни бывало.

Также американец раскритиковал мужчин из России за пристрастие к дорогим вещам и машинам, отметив, что многие из них при этом живут в квартирах «размером с ванную».

Депутат Государственной думы России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал провокационное высказывание американского спортсмена.

«Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать», — жестко ответил Фетисов Уитни.

Российская хоккеистка, нападающая женской сборной России и подмосковного клуба «Торнадо» Анна Шохина в комментарии ФАН отметила, что подобные нелестные высказывания недопустимы для мужчины.

«Такие слова не красят его как спортсмена, он должен это был оставить при себе. Подобные заявления дискредитируют Уитни как мужчину», — отреагировала спортсменка на критику американского хоккеиста.

Райан Уитни — профессиональный американский хоккеист, играющий на позиции защитника, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере (2010 год). С 2015 года играет за шведскую команду «МОДО».