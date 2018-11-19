Захотели бы — быстро бы оккупировали Украину: эксперт объяснил слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление премьер-министра Польши по «Северному потоку — 2». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в Гамбурге, заявил, что Российская Федерация якобы может «начать наступление на Украине» после запуска газопровода. По его словам, «эскалация агрессии» в отношении Киева может последовать, когда ГТС Украины перестанет играть для России «столь важную роль».

«Северный поток — 2» — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект. Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего в Германии», — подчеркнул Песков.

Песков подчеркнул, что объемы потребления газа в Европе растут, а альтернатива российскому сырью — американский СПГ — ощутимо дороже.

«Подобные инсинуации, как те, которые вы упомянули, — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект... Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им более дорогой американский газ», — заключил пресс-секретарь.

«Запугали своих граждан до икоты»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН назвал заявление Моравецкого «полной глупостью».

«Это из той же серии, что Россия нападет на Польшу или какую-нибудь Прибалтику. Зачем? Да просто так. Они не могут этого объяснить. Им и не нужно. Они своих граждан до икоты запугали «российской угрозой», так что достаточно произнести вслух «Путин нападет!», и все верят. А задуматься над тем, какой в этом смысл — разве кому-то в состоянии страха придет в голову? Вот и тут непонятно — зачем?

Хотели бы напасть — напали бы еще в 2014 году. Причем если бы была такая цель — именно тогда это и стоило делать. Весь юго-восток встречал бы российские войска цветами, а Киев бы просто опомниться не успел, да и не было тогда у новой майданной Украины полноценной армиио», — пояснил политолог.

Так что, заметил эксперт, «российские танки через три дня были бы в Киеве, а через пять дней во Львове». Это признают и сами украинские «эксперты» и политики.

«И можно не сомневаться, что с газопроводом ничего бы не случилось, как с грозненскими НПЗ в 1994–1995 годах — ни один снаряд не упал на них. А ведь там реальная бойня была. Захотели бы — быстро бы оккупировали Украину, поставили бы трубы под охрану и точно так же продавали бы газ Европе. Думаете, Европа в знак протеста отказалась бы покупать? Да куда бы она делась? Вот та же Польша который год призывает в знак протеста всех отказаться от российского газа, а сама-то что? Если в 2014 году на тему «вводить войска или нет» были жаркие споры, то сегодня это точно был бы глупейший шаг. И газопроводы тут абсолютно ни при чем», — объяснил Родионов.

Так что, подчеркнул эксперт, заявление Моравецкого — не более чем попытка в очередной раз «хайпануть» на «российской угрозе», вдохнуть какую-то жизнь в начавшую умирать тему — потребность любой ценой остановить строительство «Северного потока — 2». Этого, по всей видимости, от них требуют американские кураторы, которые будут единственными «пострадавшими» в случае прекращения транзита через Украину.