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США не отреагировали на доклад Генпрокуратуры РФ о преступлениях Браудера

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США не отреагировали на доклад Генпрокуратуры РФ о преступлениях Браудера

Москва, 19 ноября. Россия направляла в США, в том числе и генпрокурору Штатов, доклад о преступлениях Уильяма Браудера, однако никакой реакции до сих пор не получила, заявили сегодня в Генпрокуратуре РФ.

В надзорном ведомстве уточнили, что российские следователи направляли американским коллегам 1100-страничный доклад о преступлениях основателя фонда Heritage Capital, но Штаты на эти данные ответили молчанием.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сегодня российские следователи возбудили в отношении Браудера новое уголовное дело о создании преступного сообщества в РФ. Кроме того, в ведомстве сообщили, что сообщников Браудера, Курочкина, Гасанова, Магнитского и Коробейникова могли убить по его заказу.
 

Автор: Ярослава Замысловатова
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