Киев, 19 ноября. Украинские женщины должны составлять большой процент миротворческого контингента, который будет работать в Донбассе. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Она призвала всех поддержать миротворческую миссию в Донбассе, за которую выступает Украина. А также заявила, что было бы неплохо, если высокий процент в ней составляли женщины.

«Было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент», — подчеркнул Геращенко, выступая на форуме «Женщины. Мир. Безопасность» в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Однако многие украинские политики не поддержали инициативу Геращенко. В частности, экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял инициативу Геращенко.

«Отправить бабские батальоны в столь сложные условия, где не всяким мужикам удастся развести противоборствующие войска, может только чиновница, выжившая из ума на гендере», — заявил Азаров.

Он пошутил, что для полного успеха миссии миротворцев нужно добавить в нее защитников животных, а также представителей ЛГБТ-сообществ.

Напомним, что украинские власти выступают за введение миротворческой миссии на Донбасс. По словам депутата Верховной Рады Виктора Чумака, ввод миротворцев ООН является не реалистичным сценарием, поскольку в минских договоренностях подобное не прописано. Чумак подчеркнул, что власти страны не принимают никаких реформ, которые бы могли законодательно урегулировать военный конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе разгорелся в апреле 2014 года, когда ВСУ ввели на территорию ДНР и ЛНР войска. «Поводом» для начала военной операции стало принятие независимости Донецкой и Луганской народной республики. Они не поддержали итоги государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года.