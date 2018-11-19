Не может встать с кровати: адвокат рассказал о состоянии Януковича после травмы

Москва, 19 ноября. Четвертый президент Украины Виктор Янукович, которого Киев подозревает в государственной измене, из-за полученной травмы не может вставать с кровати и передвигаться. Об этом в Оболонском суде украинской столицы сообщил представляющий его интересы адвокат Александр Горошинский.

Он рассказал, что узнал о травме Януковича в минувшую субботу, после чего встретился с политиком в медицинском учреждении в Москве.

«Сегодня он находится на лечении и фактически не имеет возможности самостоятельно передвигаться, не имеет возможности самостоятельно вообще подняться с кровати», — рассказал Горошинский.

Адвокат также добавил, что у него на руках есть справка о предварительном диагнозе Януковича. Что касается окончательного диагноза, то он будет установлен на днях, передает «112 Украина».

«Примерный срок лечения составит 2–3 недели», — уточнил юрист.

Ранее военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что травма Януковича, судя по медицинскому заключению, не является серьезной и позволит ему выступать по видеоконференции.

Накануне стало известно об экстренной госпитализации Януковича в российской столице. Сообщалось, что экс-президент Украины Янукович попал в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.