Медведев призвал реформировать Всемирную торговую организацию

Москва, 19 ноября. Работу Всемирной торговой организации необходимо сделать более современной, реформировать процедуру арбитражного рассмотрения спорных дел, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, также нужно сохранить рамки и основные принципы работы институтов Всемирной торговой организации. Медведев уточнил, что эту позицию разделяет большинство государств.

Как пишет ТАСС, он назвал недальновидной позицию Вашингтона, который не видит необходимости в реформировании ВТО. Как пишет «Газета.ru», Медведев призвал внести поправки в деятельности организации.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, зачем нужно реформировать ВТО. По ее словам, Германия поддерживает Всемирную торговую организацию, однако она должна быть реформирована. Меркель подчеркнула, что в ВТО не вносили никаких изменений в течение многих лет.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Берлин следует правилам ВТО, но не приветствует дополнительные таможенные меры.