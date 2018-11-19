Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Правительство сократило число квот на временное проживание иностранцев в РФ

429
0 Оставить комментарий

Правительство сократило число квот на временное проживание иностранцев в РФ

Москва, 19 ноября. Распоряжение об определении квоты на выдачу гражданам других стран и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на будущий год подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением на 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание в России», — говорится в тексте распоряжения.

Сообщается, что уменьшение квоты обусловлено продолжением реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих в других странах, пишет «Свободная пресса».

Напомним, в текущем году квота составляла 90 360 разрешений.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.