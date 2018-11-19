«Моцарт от шахмат»: МШФ празднует юбилей кубинского маэстро Капабланки

Москва, 19 ноября. Шахматисты всего мира отмечают 130-летие со дня рождения третьего чемпиона мира, кубинского маэстро по прозвищу «Шахматный автомат» Хосе Рауля Капабланки. Кубинец вошел в историю как один из самых гениальных и непобедимых игроков, его называют «Моцартом от шахмат».

По словам заслуженного тренера России, гроссмейстера Сергея Макарычева, Капабланка научился играть в возрасте четырех лет, наблюдая за игрой взрослых. Через три дня мальчик сумел обыграть отца, а в в возрасте 23 лет обыграл сильнейшего шахматиста мира того времени.

«Он вычленял суть очень четко, очень быстро, очень правильно и реализовывал это. Кажущаяся внешняя простота — это то, что бросалось в глаза, то, что отличало его от многих других», — рассказал Макарычев в беседе с телеканалом «360».

Международный мастера спорта, главред сайта Российской шахматной федерации Владимир Барский считает, что у Капабланки было природное чувство позиции, его отличал чистый и гармоничный стиль игры. В этом плане, отметил Барский, его можно сравнить с Моцартом.

О жизни чемпиона мира по шахматам снято несколько фильмов, также он появляется в начале книги «Любовь во время холеры» колумбийского писателя Габриеля Гарсия Маркеса.