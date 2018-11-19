Сирия: САА перехватила партию наркотиков на дороге в Хомс — видео ФАН
Дамаск, 19 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии перехватили автомобиль на дороге Хомс, который пытался провезти большую партию наркотика кептагона. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.
По словам полевого источника, в рамках деятельности по борьбе с незаконной перевозкой запрещенных веществ на территории Сирии компетентными органами САР было осуществлено задержание автомобиля марки KIA, который был нагружен большим количеством.
Как стало известно ФАН, таблетки были спрятаны в 42 деревянных досках, которые погрузили в автомобиль для маскировки. В данный момент все наркотики изъяты, а люди, которые пытались провезли кептагон, арестованы. В данный момент решается их судьба.
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:
Напомним, что во время оккупации незаконных вооруженных группировок провинция Хомс была основным центром производства кептагона. В первую очередь это было связано с городом Ар-Растан, расположенным к северу от административного центра региона, в котором был сформирован так называемый «растанский котел».
«Растанский котел» был зачищен весной 2018 года, когда территория провинции Хомс перешла под контроль сирийской правительственной армии. Боевики были вынуждены массово сдать оружие и передать свои позиции легитимной власти Сирийской Арабской Республики.
Стоит отметить, что контрабанда наркотических веществ является одной из главных статей дохода террористических организаций наряду со сбытом нефти, газа и других природных ресурсов. Сами джихадисты, несмотря на законы шариата, не брезгуют употреблять наркотические препараты. При этом, главари незаконных вооруженных формирований усердно подсаживают своих подчиненных на стимулирующие вещества.