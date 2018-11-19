Ханой, 19 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировая торговая система поставлена под удар из-за действия ряда стран, в том числе США. Об этом глава правительства РФ сообщил журналистам во Вьетнаме.

Медведев выразил сожаление, что по итогам саммита АТЭС не была принята декларация лидеров. По словам премьер-министра, это является очередным доказательством того, что в настоящий момент вся торговая система поставлена под удар.

«Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров, — Соединенные Штаты Америки», — добавил Медведев.

Напомним, саммит АТЭС прошел в Папуа-Новой Гвинее. Саммит впервые в истории окончился без подписания совместной декларации лидеров. Как рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, лидеры АТЭС не согласовали декларацию из-за разногласий по вопросам торговли.