Сотрудники ГИБДД потушили под Красноярском пожар, закидав его снегом

Краснодар, 19 ноября. В поселке Курагино одноименного района Красноярского края двое дежуривших на улице сотрудников ГИБДД спасли дом от пожара. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Курагино. Полицейские заметили задымление. Подобравшись ближе, они увидели горящие двери гаража и ограды, соединяющей его с жилым домом. Полицейские закидали загоревшийся рядом с домом гараж снегом. Позже стало известно, что пожар произошел из-за замыкания проводки автомобиля, который находился в гараже.

Кроме того, стражи порядка рассказали о пожаре жильцам дома, которые покинули помещение самостоятельно. Несколько очевидцев помогли потушить пожар подручными средствами. Сейчас решается вопрос о награждении сотрудников полиции.