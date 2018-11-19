NASA согласилось с выводами комиссии Роскосмоса о причине аварии «Союза-ФГ»

Москва, 19 ноября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) согласилось с выводами комиссии Роскосмоса о причинах аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. Об этом сообщил руководитель департамента пилотируемых полетов управления Уильям Герстенмайер на конференции в Москве, посвященной двадцатилетию МКС.

По его словам, NASA провело собственное внутреннее расследование, результаты которого в целом подтверждают версию Роскосмоса. Герстенмайер отметил, что между выводами двух организаций были лишь незначительные расхождения.

«Провели консультации с Роскосмосом, после уточнения никаких вопросов не осталось, вся картина произошедшего ясна», — цитирует его ТАСС.

Авария с ракетой «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем для МКС, произошла 11 октября. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые находились на борту, не пострадали — они спустились на Землю в спасательной капсуле.

Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов рассказал, что на 118 секунде полета плохо сработала система разведения первой и второй ступени, что стало причиной аварии. Не сработал датчик ракеты, и боковой разгонный блок при отделении ударил по центральному блоку, вскрыв бак с горючим. Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что «боковой блок не отделился просто потому, что скрепляющий скобы болт был загнан между ними при помощи монтировки и кувалды».