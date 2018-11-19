Магнитский мог быть убит по заказу Браудера — СК РФ

Москва, 19 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве сообщников Уильяма Браудера Курочкина, Гасанова и Коробейникова. Кроме того, российское следствие не исключает, что «Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера, как один из ближайших его сообщников». Об этом заявил сегодня представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров.

По его словам, Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

Он напомнил, что «первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер их смерти.

Александров напомнил, что перед смертью у Гасанова, Курочкина, Магнитского наблюдались симптомы миокардной дистрофии, свидетельствующей о повреждении сердца. А результаты многократно проведенных исследований показывают, что такие повреждения происходят при введении в живой организм химических веществ, содержащих соединение алюминия. Кроме того, как подчеркнул Александров, следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены в печени Коробейникова.

«В связи с этим Следственный комитет в настоящее время расследует уголовное дело по признакам убийства Гасанова, Курочкина и Коробейникова, то есть по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — добавил он.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что в качестве одной из версий следствие рассматривает версию об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия.

«Они могли спровоцировать развитие у сообщников Браудра сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их смерти», — резюмировал Александров.



