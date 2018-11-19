Сирия сегодня: САА ответила на атаки террористов в Алеппо, операция Турции в Африне

Сирия, 19 ноября. Армия САР ранила нескольких террористов, устроивших обстрел Алеппо. Турецкая армия проводит спецоперацию против боевиков в Африне. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ответили террористам

Накануне вечером радикальные исламисты устроили обстрел жилых районов Алеппо. При этом сирийская армия ответным огнем ранила нескольких из них, сообщает телеканал Ikhbariya.

«Террористические группировки обстреляли районы Новый Алеппо и аз-Захра реактивными ракетами. Армия ответным огнем нанесла удары по позициям, откуда велся обстрел, удалось ранить нескольких боевиков», — сообщили сотрудники телеканала.

Напомним, террористы, которым ранее удалось засесть в пригороде Алеппо, постоянно ведут обстрелы окраин и центра города. Используются минометы и самодельные ракетные установки.

Турецкий спецназ в Африне

Военный спецназ Турции при активной поддержке боевиков Свободной сирийской армии (ССА) инициировал спецоперацию в сирийском Африне против боевиков. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Как стало известно, основанием для начала операции стало то, что бывшие члены ССА начали промышлять грабежом и мародерством среди местного населения. В регионе объявлен комендантский час.

В газете подчеркивается, что операция будет продолжаться до тех пор, пока все ранее вышедшие из состава ССА террористы не будут обезврежены или не сдадутся силам безопасности. Напомним, 20 января генеральный штаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турками в регионе действуют и боевики ССА. Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Возвращение беженцев

За минувшие сутки более 1200 сирийцев вернулись в Сирию, сообщается в информационном бюллетени Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 1261 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 176 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1085», — значится в документе.

В общей сложности с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 43 338 человек, в том числе из Ливана — 25 344, через пункты пропуска «Джейдет-Ябус»- 15 189, «Земрани» — 4020, «Телль-Калах» — 3447, «Эль-Дабусия» — 1834, «Эль-Кусайр» — 854, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 17 994.