Первый канал попросит у правительства регулярные субсидии — СМИ



Москва, 19 ноября. Первому каналу срочно требуется господдержка. Пока он терпит убытки и проигрывает конкуренцию «России-1», заявили аудиторы компании PwC.

По мнению специалистов, поправить финансовое положение телеканала могут субсидии в размере 6,5 млрд рублей в 2018–2021 годах, а также выплаты в размере 5,5 млрд долларов в 2022–2025 годах. Модель прогнозных сценариев для Первого канала аудиторы представили в специальном докладе. Из текста документа следует, что без господдержки не обойтись.

Источник газеты «Коммерсант» на медиарынке подтвердил, что такой документ был подготовлен по заказу руководства Первого канала. По его словам, аудиторы отметили, что телеканал, несмотря на свою общественно-политическую миссию, не получает госсубсидий. Хотя, как подчеркивается в докладе, выполнение этой миссии является одной из причин убыточности канала.

Теперь, как отметил собеседник издания, совет директоров Первого канала намерен поручить его генеральному директору Константину Эрнсту обратиться в кабинет министров с просьбой рассмотреть вопрос о поддержке телеканала и выделении денег в соответствии с прогнозами аудиторов PwС.

Как отмечает Infox, доля государства в Первом канале составляет 51%.