Сирия, 19 ноября. Ранее союзные Турции боевики из «Шухады аш-Шаркии» покидают Африн к северо-западу от Алеппо. Иранские силы нанесли серию ударов по объектам ИГ1 к югу от Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В провинции Идлиб был застрелен один из главарей «Джебхат ан-Нусры»1***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько ответных ударов по позициям боевиков к северу от Хамы из танковых орудий.

Сирийская свободная армия** (ССА): вынудила группировку «Шухада аш-Шаркия» начать вывод сил из Африна.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подверглось ударам иранских сил к югу от Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВКС РФ: вновь ведут разведывательную деятельность в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы.

Курды: оказались под минометным огнем турецкой армии на окраине приграничного города Тель-Абъяд в Ракке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла одного из высокопоставленных главарей, застреленного неизвестными боевиками к югу от Идлиба.

Провинция Алеппо

Боевики протурецкой группировки «Шухада аш-Шаркия» начали вывод сил из города Африн после ожесточенных вооруженных столкновений с другими союзными Анкаре формированиями, в том числе из состава Сирийской свободной армии (ССА), передает информационный Telegram-канал (@Network_rasd_News). Накануне в административном центре кантона на северо-западе Алеппо вспыхнули ожесточенные междоусобные бои. Исламисты, в частности, использовали тяжелые вооружения в кварталах города. В результате ряд местных вооруженных формирований понесли серьезный урон. Данные о возможных жертвах среди мирного населения пока устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации новостного Twitter-ресурса (@nors2017), иранские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам террористов «Исламского государства» в районе шоссе к югу от Хаджина в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Сведения о нанесенных джихадистам потерях в данный момент уточняются. На данном направлении ведут операцию курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)**** и войска западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Они уже несколько месяцев пытаются подступиться к Хаджину, однако по-прежнему безуспешно. Эксперты уверены что американцы, скорее, лишь имитируют борьбу с ИГ, дабы сохранить повод для дальнейшего незаконного пребывания в арабской республике.

Провинция Идлиб

Один из высокопоставленных главарей террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг Джебхат ан-Нусры», был застрелен неизвестными боевиками к югу от Идлиба. Согласно сведениям местного источника в Twitter (@nano24672181), Мухаммад Каббар был убит на шоссе между городами Кафр-Набаль и Саджна. Предполагается, что нападение было проведено членами протурецких вооруженных формирований из состава исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия». Данное объединение претендует на роль «Ан-Нусры» на севере-западе САР, которая по-прежнему имеет наибольшее влияние в регионе среди других бандгрупп джихадистов.

Провинция Ракка

Турецкие войска нанесли удар из миномета по транспортному средству курдских Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи пограничного перехода на окраине города Тель-Абъяд к северу от Ракки. Об этом сообщает новостной канал в Twitter Qalaat Al Mudiq. Напомним, Анкара и союзные ей бандформирования «Свободной армии» готовят новую операцию против группировок сирийских курдов в северной части Сирии. Предполагаются, что первоочередной целью Турции в рамках нового наступления станет зачистка приграничных районов Ракки и северо-восточной части Алеппо.

Провинция Хама

В ответ на очередные обстрелы-провокации со стороны террористов правительственные войска САР нанесли удары по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам» и других радикальных исламистских организаций из танковых орудий. Как передает Step News Agency, военнослужащие САА вели огонь по позициям джихадистов на окраинах городов Аль-Латамина и Аз-Зака в северной части провинции Хама. Данных о потерях исламистов новостное агентство не приводит. Кроме того, его источники вновь сообщают, что в небе над Аль-Латаминским выступом были замечены самолеты-разведчики ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)