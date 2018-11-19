На Украине назвали сроки проведения «объединительного собора»

Киев, 19 ноября. «Объединительный собор» украинских православных церквей запланирован на декабрь текущего года. Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

Отмечается, что окончательную дату огласят в рамках заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.

При этом сообщалось, что якобы Константинополь подтверждает свой вердикт о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

В середине октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украине, а также снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как сообщала «Газета.Ru», глава Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Впрочем, как уверены эксперты, данная сделка не ускорит предоставление автокефалии православной церкви на Украине.