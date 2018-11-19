Путь позора: Жириновский ответил хоккеисту из США, разделившему россиянок на «бомб» и «уродин»

Москва, 19 ноября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание американского хоккеиста, который назвал россиянок «отвратительными», а также «замарашками».

Бывший нападающий клуба «Сочи» Райан Уитни рассказал в подкасте Spittin’ Chiclets о своем восприятии российских женщин. По его словам, россиянки «либо шикарные, либо полные замарашки, либо отвратительные, либо настоящие бомбы».

Российский политик Владимир Жириновский не оставил высказывание хоккеиста без внимания.

«Он [хоккеист] легко разделил целую страну на «бомб» и «уродин». Как же он выскажется об американских женщинах, среди которых так распространено ожирение?» — спросил Жириновский.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что США объявили себя страной, выступающей против унижения, права женщин в США часто нарушаются.

«Это изнасилования женщин в армии, более низкие зарплаты женщин, унижения национальных меньшинств в искусстве, предвзятое отношение к темнокожим и т.д», — подчеркнул Жириновский в беседе с Nation News.

Политик полагает, что американские правозащитники должны обратить внимание на высказывание хоккеиста.