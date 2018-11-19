«Поляки бесятся»: сенатор объяснил реакцию Кремля на слова о войне из-за «Северного потока — 2»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «неудачным» заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «Северном потоке — 2». Официальный представитель Кремля напомнил, что этот проект выгоден Европе.

Выступая накануне в Гамбурге, Моравецкий заявил, что после запуска «Северного потока — 2» «Москва может напасть на Киев», потому что украинская газотранспортная система перестанет играть для России столь важную роль.

Дмитрий Песков деликатно назвал такое заявление главы польского правительства «неудачным», напомнив, что «Северный поток — 2» «это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект».

«Причем он экономически привлекателен не только для поставщика — Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, подобные инсинуации со стороны Польши являются попыткой политизировать проект и представляют собой один из методов недобросовестной конкуренции со стороны США, которые хотят заставить европейцев покупать их более дорогой сжиженный природный газ.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя Федеральному агентству новостей реакцию Кремля на заявление польского премьера, особо отметил, что адресатом высказывания Моравецкого была вовсе не Россия.

«Это заявление было адресовано не нам. А потому польский премьер охотно пренебрег фактами, логикой и всем остальным. У Польши есть совершенно определенная цель — напугать партнеров по НАТО надуманной «российской агрессией» и показать свою якобы важную роль в мировой политике. При этом действия и заявления Варшавы вряд ли можно назвать самостоятельными. Мы знаем, кто за ними стоит», — сказал сенатор.

Андрей Климов согласился с Дмитрием Песковым в том, что слова Моравецкого — «неудачная инсинуация».

«Но я бы сказал грубее. Ерунда все это, направленная на поддержание мифов, которые существуют на Западе, и самопиар, потому что там есть политики, которые могут пиариться только на этом», — отметил сенатор.

Климов напомнил также, что много лет назад поляки хотели, чтобы российский газ транспортировался в Европу по территории не Украины, а Польши, но у них не получилось добиться осуществления этих планов.

«Потому что все понимали, что поляки могут начать шантажировать Москву и европейцев. Российский газ мог бы превратиться в транзитное оружие в их политической борьбе. Поэтому Россия договорилась с другими европейскими странами о прокладке трубопроводов в обход Польши», — напомнил Андрей Климов.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что «Северный поток» себя отлично зарекомендовал, поэтому и «Северный поток — 2», несмотря на протесты Украины и США, европейцы поддерживают.

«Понятно, что поляки бесятся, у них возникает желание отомстить. Поэтому они и делают такие бредовые заявления. Но под ними нет оснований. Россия никогда ни на кого не нападала. Нашу силу мы используем только для обороны и защиты законных интересов наших граждан и организаций. По-другому еще не было, несмотря на все провокации и безобразия», — сказал Андрей Климов.

В заключение сенатор напомнил «польским друзьям», что если бы Грузия в 2008 году не напала на российских военнослужащих, которые на законных основаниях находились на территории Южной Осетии, и не совершала там массовые убийства, граничащие с геноцидом, Россия ни при каких обстоятельствах не применила бы военную силу против нее.