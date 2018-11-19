Медведев объяснил, почему АТЭС-2018 впервые закончился без итоговой декларации

Ханой, 19 ноября. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2018 году впервые завершился без принятия итоговой декларации из-за проблемы «торговых войн», дискуссия по этому вопросу не позволила участникам прийти к компромиссу. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, который находится во Вьетнаме с официальным визитом.

Как отметил глава российского правительства, саммит организации, который проходил с 17 по 18 ноября, впервые за многие годы существования с 1993 года закончился без принятия итоговой декларации. Вместо нее лидеры стран-участниц договорились о выпуске совместного заявления от имени всех членов организации, заявлял ранее китайский дипломат Чжан Сяолун. Его подготовят представители Папуа — Новой Гвинеи, которая принимала в этом году саммит.

«Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми «торговыми войнами», которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС», — объяснил премьер-министр РФ.

Ранее такую же версию произошедшего назвал и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. По его мнению, Вашингтон не был заинтересован в принятии этого документа, а «Китай, со своей стороны, также решил каким-то образом противопоставить себя США».

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что США используют методы противодействия, которые торпедируют любые договоренности, как двухсторонние, так и многосторонние, превращая подписанные документы в клочки бумаги.